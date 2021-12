Salerno visita i circoli didattici 0-6, Salerno: "Conoscenza diretta scuola indispensabile"

"Il confronto diretto con il sistema educativo e con la scuola, in ogni sua componente, è per me premessa indispensabile di ogni valutazione e azione”. A dirlo è l’assessora all’Istruzione della Città di Torino Carlotta Salerno, che questa mattina ha iniziato un tour nelle scuole comunali a partire dal nido di via Fratelli Garrone e da quella dell’infanzia di via Pisacane.

Dialogo diretto con i circoli didattici 0-6

Un’iniziativa per avviare e mantenere un dialogo diretto con ognuno dei ventidue circoli didattici 0-6 del Comune. La prima fase degli appuntamenti prevede una visita ad uno di quest’ultimi, per ogni Circoscrizione, a cui si aggiunge quella ad una elementare o media che presenta particolari motivi di interesse in materia di edilizia scolastica. Previsti anche appuntamenti nei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti.

Salerno: "Scoprire le scuole attraverso le persone che ci lavorano"

“Recarmi nelle scuole -commenta Salerno - e viverle, anche se solo per una mattinata, consente di osservarle nel proprio contesto territoriale e di scoprirle attraverso le persone che ogni giorno vi lavorano con passione e competenza”. Per ogni visita saranno coinvolti rappresentanti della Circoscrizione in cui ha sede la scuola.