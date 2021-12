Un milione e 650 mila euro per il progetto "S.O.S. Sostegno Orfani Speciali"

Il 14 dicembre alle ore 9.30 nell'Aula Magna dell’Università degli Studi di Torino sarà presentato il progetto S.O.S. – Sostegno Orfani Speciali, selezionato da Con I Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà minorile.

Nelle tre regioni coinvolte dal progetto, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, secondo i dati raccolti da EURES, a fine 2020 erano 48 i minori rimasti orfani dopo la morte della madre, uccisa dal padre o da un uomo a lei vicino, finito in carcere o che si è suicidato. Un numero purtroppo sottostimato.

Centri Antiviolenza EMMA Onlus di Torino, capofila del progetto S.O.S – Sostegno Orfani Speciali vuole aiutare questi minori e le loro famiglie affidatarie a superare le conseguenze del trauma e a ricostruirsi.

Il progetto si svilupperà in quattro anni ed è finanziato con un milione e 650 mila euro. Parteciperanno rappresentanti delle Istituzioni e delle 25 organizzazioni partner nelle tre regioni, centri antiviolenza, comunità per minori, centri di formazione educativa e professionale.

Ci sarà tra gli altri, Francesca, sorella di Anna Costanza Baldry, docente universitaria, criminologa e psicoterapeuta, scomparsa nel 2019, che per prima diede voce agli orfani di femminicidio e al movimento che ha portato alla legge 4/2018, entrata in vigore nel 2020, dove tra l’altro è previsto uno specifico fondo per il sostegno degli orfani.

Le radici culturali della violenza contro le donne, causa dei femminicidi, saranno al centro della tavola rotonda a cui parteciperanno Stefano Ciccone di Maschile Plurale, Paola Torino sociologa Università Torino e Silvia Spadini operatrice dei Centri E.M.M.A..