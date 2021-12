Teatro Regio: è la studentessa Marzia Caruso l’illustratrice della nuova stagione d’opera e di balletto 2022

Marzia Caruso è la giovane 24enne studentessa dell’Accademia di Belle Arti a cui è stata affidata la grafica della nuova stagione d’opera e di Balletto 2022 del Teatro Regio.

Il progetto più convincente e innovativo

Quella di presentazione generale raffigura il cancello di ingresso di Mastroianni su fondo bianco, mentre si apre al pubblico, in una veste grafica.

Vincitrice del contest organizzato dal Regio e rivolto agli studenti dell’Accademia di Belle Arti, Marzia Caruso ha presentato il progetto più convincente tra gli altri 11 partecipanti.

"Abbiamo bisogno delle idee fresche dei giovani"

“Abbiamo scelto di rivolgere agli studenti dell’Accademia anziché a un’agenzia perché abbiamo bisogno delle idee fresche dei giovani” ha spiegato il direttore artistico del Regio Sebastian Schwarz.

La mano di Marzia ha eseguito oltre al cartellone, tutto il racconto per immagini per ciascuna delle 15 opere in programma per la prossima stagione.

“La richiesta dal teatro - spiega - era un’immagine che potesse avvicinare i giovani con una chiave e pop digitale. Nelle mie opere è sempre presente un effetto di rimando alla pop art e di quella frequenza digitale di quando inquadriamo schermo con altro dispositivo”.

Personaggi come puzzle

Le composizioni ritraggono personaggi delle opere come dei puzzle che invitano lo spettatore a capire di che cosa si tratta attraverso piccolo indizi.

“In ogni locandina ho inserito il simbolo in vettoriale della stella a otto punte di Carlo Mollino e ho cambiato il colore a secondo della narrazione dell’opera", conclude Marzia sottolineando che “i volti mancano perché volevo trasferire l’attenzione sui costumi e soggetti della composizione”.

Stagione e opera di Balletto

Dal Don Giovanni alla Boheme, dallopera su Falcone e Borsellino al Diario di Anna Frank. Sono solo alcuni dei 15 titoli, della nuova produzione teatrale che da gennaio si presenterà al pubblico dopo gli interventi di ammodernamento del palco scenico al Regio.

Per informazioni: www.teatroregio.torino.it