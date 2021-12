L'urlo di Legambiente a Lo Russo: "Le chiacchiere stanno a zero, l'inquinamento no. Ztl più lunga" [VIDEO]

"A Lo Russo chiediamo un drastico cambio di rotta"

"Alla nuova giunta torinese - spiega Rubina Pinto di Legambiente - chiediamo un drastico cambio di rotta sull'inquinamento atmosferico urbano e per affrettare le misure necessarie a rientrare nei nuovi e più stringenti limiti di esposizione fissati dall’OMS, nel quadro generale di una stringente necessità di limitare le emissioni per rientrare nei parametri dell’Accordo di Parigi". "Questo - aggiunge - alla luce anche dei costanti sforamenti di Pm10 e del biossido di azoto, oltre al fallimento della COP26. Chiediamo da parte dell’amministrazione comunale una sensibilizzazione dei cittadini, l’ampiamento dell’orario della Ztl, soprattutto davanti alle scuole, e politiche nell’immediato da attuare adesso: non c’è più tempo".