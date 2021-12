Super Greenpass nelle discoteche: giro di vite dei Nas, nel mirino anche due locali del Torinese

Ci sono anche due locali della provincia di Torino tra gli 8 che i carabinieri dei Nas hanno chiuso, nelle scorse ore, per inosservanza dei regolamenti anti Covid e in particolare per le nuove misure che riguardano la necessità del Super green pass per accedere a determinati luoghi pubblici.



In questo fine settimana, il giro di vite ha riguardato l'intero territorio nazionale e sono stati 261 i locali ispezionati, per un totale di 9000 persone controllate. I militari hanno contestato 69 violazioni all’obbligo super green pass: 50 a clienti trovati sprovvisti della certificazione e 19 a datori di lavoro e titolari delle attività commerciali, ritenuti responsabili di non aver controllato. Altre 46 violazioni sono emerse per quanto riguarda l'uso delle mascherine da parte degli utenti, la mancanza di controllo sulla temperatura all'ingresso e così via.



In totale sono statei emesse multe per quasi 50mila. E sono 8 appunto i locali che sono stati chiusi, anche per situazioni in cui la presenza dei clienti era oltre il limite massimo di capienza consentito.

Oltre ai due locali torinesi, gli altri si trovano in provincia di Viterbo, quattro nella provincia di Palermo e uno nella provincia di Reggio Calabria.