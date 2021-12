Giobbe Covatta sul palco del Teatro Vittoria per portare il vaccino in Africa

Sarà Giobbe Covatta sul palco del Teatro Vittoria di Torino (in via Gransci 4) ad aprire con il Monologo 6° martedì 21 dicembre la serata di spettacolo e beneficenza #Puntazero - Nod per Amref.

Una serata di raccolta fondi a favore della campagna di vaccinazione in Africa "Un vaccino per il bene dell'Africa, per il bene di tutti" che la Città metropolitana di Torino patrocina.

Lo spettacolo fatto di danza, moda e arte avrà inizio alle ore 20.30 con la partecipazione dell’attrice Edelfa Chiara Masciotta: sul palco anche lo special guest James Finnemore dell’Hofesh Shechter Company e i danzatori della Nuova Officina della Danza NOD con le coreografie di Noemi Piva e Maya Selezneva.

Acquistando il biglietto d’ingresso si dà il proprio contributo alla raccolta fondi: il ricavato verrà devoluto ad Amref.

Per info e prenotazioni https://www.<wbr></wbr>nuovaofficinadelladanza.org/<wbr></wbr>projects-6