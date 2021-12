Cade mentre chiude un loculo, grave operaio al cimitero di Almese

Incidente sul lavoro al cimitero di Milanere ad Almese, dove ieri, durante un funerale, mentre era intento a chiudere un loculo, un 47enne, dipendete una ditta di onoranze funebri, è precipitato dall'altezza di oltre quattro metri.

Una caduta, secondo una prima ricostruzione, avvenuta per un guasto a un montacarichi. L'uomo è stato trasportato in elisoccorso al Cto di Torino, dov'è ricoverato, ma non è in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dello Spresal dell'Asl To3.