Operaio annegato a Rivarolo, il sottopasso si era allagato altre volte

Il sottopasso tra Rivarolo e Feletto, dove la notte del 3 luglio 2018 perse la vita Guido Zabena, 50enne operaio di Favria, si era già allagato altre volte e per questo motivo, nel novembre dell'anno prima, un comitato spontaneo di cittadini aveva presentato un esposto al Comune di Rivarolo chiedendo di intervenire per la messa in sicurezza.

E' quanto emerso questa mattina al tribunale di Ivrea nel corso del processo per la morte dell'operaio che quella notte, rientrando a casa, finì con l'auto nel tunnel allagato a causa di un forte temporale. A giudizio per omicidio colposo il sindaco di Rivarolo, due assessori e due tecnici del Comune.

Si tornerà in aula l'11 marzo 2022.