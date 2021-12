Venaria, esplosione nella notte: torna a colpire la banda del bancomat

Il bottino è ancora da quantificare, ma la certezza è che - questa notte - è tornata a colpire la banda del bancomat. È successo a Venaria, dove con la complicità del buio alcuni malviventi hanno fatto saltare uno sportello di prelievo in via San Marchese utilizzando del gas.



Dopo aver recuperato i soldi, i ladri sono scappati. Ma potrebbero non essere sfuggiti alle telecamere a circuito chiuso di video sorveglianza. Sono proprio i fotogrammi che stanno studiando i carabinieri per capire se è possibile risalire ai responsabili.