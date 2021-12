Esami agevolati per poliziotti, indagati a Torino i vertici del sindacato Siulp

"Massima fiducia nella magistratura. Chiariremo la nostra posizione". Così Eugenio Bravo, segretario generale del sindacato di polizia Siulp Torino, indagato insieme al segretario amministrativo Giuseppe Liveli per associazione a delinquere e falso nell'inchiesta sui presunti esami facili all'ateneo privato Link Campus University di Roma, che vedeva tra gli studenti dei poliziotti.

L'inchiesta, nata dalla Procura di Firenze, si concentra sulle lauree triennali negli anni accademici 2016-2017 e 2017-2018 ed è arrivata fino a Torino dove i pm Gianfranco Colace e Francesco Pelosi hanno disposto perquisizioni nella sede locale del Siulp. L'accusa per i due poliziotti è di aver costituito un'associazione culturale per raccogliere le iscrizioni per l'università privata, dove il costo annuale era di 1.500 euro.

Sempre secondo l'accusa gli studenti lavoratori avrebbero avuto in anticipo le domande degli esami e avrebbero sostenuto gli esami senza alcuna vigilanza dei docenti. "Il ruolo del nostro sindacato è stato solo quello di aver stipulato a livello nazionale la convenzione con Link. Dimostreremo la nostra estraneità ai fatti e l'assoluta buona fede del nostro operato", ha spiegato Bravo.