Aggredisce due operatori di 'Casa Ariel' (e poi i carabinieri): 27enne immigrato arrestato a Moncalieri

Ubriaco, ha perso la testa aggredendo prima due operatori e poi i carabinieri che erano stati chiamati ad intervenire: un 27enne immigrato è finito in manette a Moncalieri, nella serata di lunedì, dopo momenti turbolenti all'interno di 'Casa Ariel'.

Il centro di accoglienza di strada Palera ospita situazioni e soggetti talvolta non facili da gestire, come è successo l'altra sera: uno di loro, sotto effetto dell'alcol, ad un certo punto ha aggredito due operatori della struttura (poi costretti a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso) e poi si è scagliato anche contro i militari dell'Arma che erano giunti sul posto.

A quel punto sono scattate le manette per resistenza e adesso l'uomo è in attesa del processo per direttissima.