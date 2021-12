Limitazioni del traffico, Magliano: "La Regione si è dimenticata del volontariato"

"Ennesima amnesia della Regione Piemonte, che ha tralasciato di inserire riferimenti al Volontariato, ai Volontari e alle Associazioni tra le deroghe ai provvedimenti di limitazione del traffico. Qui non si tratta di errare, ma di perseverare nell'errore. C'è nel documento - è vero - un vago riferimento alla Protezione Civile, ma la formula utilizzata è così ambigua ("esentati i veicoli in servizio di Protezione Civile") che abbiamo notizia di diversi Volontari che ieri e oggi hanno rinunciato a recarsi presso i luoghi della loro attività volontaria, a partire dagli hub vaccinali. Alla Giunta Cirio è chiaro che non tutti i Volontari possono permettersi di sostituire l'automobile ogni anno?". Se lo chiede Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati in Regione Piemonte.

"La mancanza a monte, cioè nella Deliberazione della Regione, crea a cascata effetti a valle, cioè nelle Ordinanze emesse dai singoli Comuni (che possono al limite introdurre le loro modifiche). Chiederemo alla Giunta di inserire esplicitamente i Volontari tra le esenzioni dalle limitazioni del traffico e di spiegare le ragioni di una così poco sensata omissione".