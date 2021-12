Vaccino anti Covid ai bambini, Cirio: "Siamo a 14mila adesioni". Sulla manifestazione no vax di sabato: "Confido nel buon senso"

" Domani mattina comincia la vaccinazione dei bambini: siamo stati i primi ad aprire alle preadesioni e abbiamo avuto risultati molto buoni. A oggi siamo quasi a 14mila. Lo dico da papà: sono 14mila ragionamenti famigliari e ci tengo molto ". Così Alberto Cirio , governatore del Piemonte, commenta l'avvio della vaccinazione per i più piccoli in Piemonte. " In via Gorizia inaugureremo un hub dedicato espressamente a loro. Ci va la stessa attenzione che usiamo per gli anziani ".

NO VAX: "CONFIDO NEL BUON SENSO"

E sulla manifestazione che si annuncia per sabato, in chiave no vax, sottolinea: "Il ministro Lamorgese è stata chiara sulla libertà di manifestare il proprio pensiero, ma questa finisce dove comincia quella degli altri. Sono sicuro che questore e prefetto sapranno trovare il giusto equilibrio, soprattutto in un weekend che è quello più atteso dai negozianti per lavorare in vista del Natale".