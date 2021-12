Incendio Beinasco, il sindaco Cannati frena: "Riaperture solo in sicurezza"

"L'ho chiarito ieri pomeriggio ai rappresentanti dell'azienda e lo ribadisco qui: non ci sarà nessuna riapertura a Beinasco finché Demap non chiarirà tutte le eventuali responsabilità nell'incendio e non dimostrerà di lavorare in assoluta sicurezza". Ad affermarlo, in un post sulla sua pagine Facebook, il sindaco Daniel Cannati, tornando sul rogo che domenica si è sviluppato, distruggendo un capannone adibito al riciclo di materiale plastico.

"A Beinasco è iniziata una nuova stagione - sottolinea il sindaco - non tollereremo più leggerezze e inadempienze quando c'è in gioco la salute dei cittadini". Fino a ieri otto scuole erano rimaste chiuse per sicurezza e preoccupa ancora il rischio inquinamento, con Arpa che monitora costantemente la situazione dell'aria.