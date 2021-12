La Casa del Teatro aggiunge una nuova sala. E annuncia una stagione ricca di spettacoli, nuove produzioni e grandi ritorni

Una trentina di spettacoli per oltre cento repliche, la maggior parte dedicate alle scuole: è il programma della stagione della Casa del Teatro Ragazzi&Giovani, presentata ieri mattina. Anzi, a dire la verità si tratta della seconda parte della stagione e in particolare dei mesi che vanno da gennaio a maggio.

In programma un fitto calendario (concentrato soprattutto nei weekend e di mattina per le repliche scolastiche) di spettacoli ed eventi pensati come sempre per un pubblico di giovanissimi. Ci sono produzioni proprie ma anche nazionali e internazionali, grandi nomi che ritornano e titoli già molto amati dal pubblico.

Vanelli: "Fondamentale il legame con le scuole"

"Durante la pandemia, specie nel periodo dei teatri chiusi, il rischio era di perdere il rapporto con il mondo più giovane. Per questo, abbiamo deciso di rafforzare il nostro progetto con le scuole con un'idea semplice: anziché portare la scuola a teatro, portare il teatro a scuola. E ne vado orgoglioso", ha spiegato il presidente della fondazione Trg, Alberto Vanelli. "Adesso però si torna in presenza, con la capienza dei teatri al 100%, e noi offriamo un programma molto ricco e con spettacoli pensati per i bambini di tutte le fasce di età, per gli adolescenti e per i ragazzi più grandi".

Casa del Teatro: arriva una nuova sala

Nell'occasione, Vanelli ha annunciato che presto la Casa del Teatro avrà una quarta sala: alla due interne e all'arena esterna, utilizzata negli anni passati d'estate, si aggiungerà infatti - grazie al contributo di Sanpaolo - un piccolo spazio di 10 metri per 12 dove svolgere attività digitali ma anche, all'occorrenza, spettacoli dal vivo.

Salerno: "Obiettivo con scuole è creare dei percorsi"

L'assessore Carlotta Salerno ha sottolineato: "La scuola sta facendo un lavoro straordinario, sta trovando tutte le risorse, e insieme dobbiamo supportarla. L'impegno dell'assessorato è quello di costruire percorsi e quello teatrale può integrarsi con quello didattico".

La scuola di recitazione...anche in diretta streaming

"Occuparsi dei giovani significa immaginare, vivere e proiettarsi nel loro futuro. Dobbiamo quindi mettere il loro mondo al centro del nostro lavoro", ha spiegato invece il direttore artistico Emiliano Bronzino. Forse anche per questo, accanto alla stagione, il TRG organizza anche momenti di formazione. In particolare la novità è NFTheatre, corso di recitazione tenuto da Pasquale Buonarota, a cui parteciperà una classe di quattordici giovani tra i 16 e i 26 anni. Il percorso che gli aspiranti attori seguiranno avrà una durata di 5 mesi, per un totale di 20 lezioni che avranno luogo presso Casa del Teatro, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 23. Il tutto verrà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Twitch sotto la supervisione di Jack Sapienza, che sarà il punto di incontro tra mondo fisico e mondo digitale.

Il libro che racconta la Casa del Teatro

La Casa del Teatro è un luogo di incontro e produzione, che si può esplorare attraverso i racconti di chi l’ha vissuta e voluta, attraverso il ricordo di chi non c’è più e, soprattutto, con uno sguardo all’elenco delle produzioni realizzate. Proprio con questa logica è nato il libro che racconta la storia di questo luogo, attraversando la storia di Torino: si intitola "Una Casa per le nuove generazioni" ed è un insieme di voci e testimonianze raccolte da chi con la Casa del Teatro ha lavorato o della quale ha scritto molto. A tirare le fila di questo lavoro, il giornalista Paolo Morelli, che spiega: "Ogni racconto è poi accompagnato da un robusto impianto fotografico che rappresenta la cifra stilistica del libro. Le immagini, con un colpo d'occhio, accompagnano il lettore dentro la storia di questo luogo, danno un volto ai nomi che compaiono a più riprese nel testo e, per un attimo, trasformano quello stesso lettore in uno spettatore".

Il cartellone Young Wilde Free

A raccontare gli spettacoli in calendario è ancora Bronzino: "Guardiamo il nostro presente con gli occhi dei giovani, rivolti costantemente a quello che verrà. Per questo presentiamo una programmazione che affronta temi, linguaggi e artisti che intercettano domande e bisogni delle nuove generazioni".

Alla Casa del Teatro esistono, da sempre, due percorsi teatrali che si completano vicendevolmente, uno rivolto alle famiglie e ai giovani con spettacoli teatrali programmati durante il fine settimana, l’altro dedicato al mondo della scuola la cui programmazione avviene in orario scolastico. Quest’ultimo cartellone, specificatamente pensato per tutte le scuole di ogni ordine e grado, è un vero e proprio viaggio, dalla letteratura al palcoscenico, dalla storia alla cultura contemporanea, per imparare ad apprezzare e ad amare l’arte teatrale come specchio e interpretazione della società, con divertimento e leggerezza.

Il primo appuntamento di gennaio è il debutto di Quadrotto, Tondino e la luna, il nuovo spettacolo di e con Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci e le musiche di Diego Mingolla. Racconta la storia delicata di un bambino di nome Quadrotto e del suo incontro con un tipo strambo che non sta mai fermo: Tondino. La produzione è di Trg Onlus, così come quella, a marzo, di Il messaggero delle stelle, nuova coproduzione con Compagnia del Sole e Accademia Perduta / Romagna Teatri, uno spettacolo comico, per buona parte in rima, nel quale Francesco Niccolini e Flavio Albanese raccontano l’amicizia tra Astolfo d’Inghilterra, paladino di Carlo Magno, e Galileo Galilei.

Poi ritornano in scena alcune produzioni della Fondazione TRG Onlus: Pinocchio, La piramide invisibile e Maskerrando. Ma anche la Cenerentola di Rossini e Dante fra le fiamme e le stelle, coprodotto con il Teatro Stabile di Torino. Per il Giorno della memoria, invece, sono due le proposte per le scuole: Sii gentile e abbi coraggio e il laboratorio Due scarpe, in due. Ci sono poi titoli per famiglie (dai 3 anni), come Hansel e Gretel, Costruttori di storie, Filastrocca della vita e Simona storia di una calabrona e per ragazzi e ragazzi più grandi, fino ad arrivare a maggio, che quest'anno sarà riservato agli spettacoli per "giovani adulti", ossia la fascia dai 16 ai 22-24 anni, "quella che di solito si disperde", come ha spiegato Bronzino. "Il pubblico del teatro va dall'infanzia e fino all'età delle scuole, quindi 16-18 anni, e poi da sopra i trent'anni. Il nostro obiettivo è mantenere e non disperdere i giovani ventenni con spettacoli pensati apposta per la loro età".

L'appuntamento con Giocateatro

La Casa del Teatro, dal 12 al 14 aprile 2022, ospita la XXVI edizione del Festival Giocateatro Torino, sempre con la direzione artistica di Emiliano Bronzino, e presenta, selezionati tra molte compagnie italiane, i migliori spettacoli rivolti alle Nuove Generazioni. Un’occasione preziosa per gli operatori del settore per visionare le più interessanti novità del Teatro per Ragazzi e un evento festoso per il pubblico dei ragazzi e delle famiglie che amano andare a teatro. Il programma completo sarà disponibile a partire dal mese di marzo sul sito www.casateatroragazzi.it.

Informazioni generali

Tutti gli spettacoli in cartellone li potete trovare online sul sito del teatro.

CASA del TEATRO RAGAZZI e GIOVANI

Corso Galileo Ferraris 266, 10134 Torino

tel. 011/19740280

biglietteria@casateatroragazzi.it

www.casateatroragazzi.it