Sciopero del cibo delle detenute delle Vallette: "Libertà dal Covid, viviamo in condizioni impossibili"

Le detenute del carcere delle Vallette hanno deciso di rifiutano il vitto offerto dall'amministrazione penitenziaria e chiedono un provvedimento di liberazione anticipata speciale a fronte della nuova diffusione del Covid negli istituti di pena.

I Garanti territoriali delle persone private della libertà, come informa il portavoce Stefano Anastasia, sostengono l'iniziativa non violenta. ''Da oggi e fino al 23 dicembre le detenute delle Vallette - spiega il portavoce dei Garanti - saranno in "sciopero del carrello" , per chiedere un concreto segno di attenzione alla loro condizione di persone private della libertà nella emergenza pandemica, attraverso l'approvazione di un provvedimento di liberazione anticipata speciale simile a quello vigente all'indomani della condanna europea per il sovraffollamento delle carceri e ora riproposto in Parlamento per iniziativa dell'onorevole Roberto Giachetti''.

"Oggi, come a marzo 2020, di fronte alla nuova diffusione del coronavirus, che sta nuovamente ingessando le carceri, prive di sufficienti spazi di isolamento e quarantena dei positivi e dei loro contatti, sarebbe utile un minimo ma generale provvedimento di clemenza, anche solo di un anno, che oggi come allora consentirebbe una più efficace e ordinata gestione delle situazioni di rischio in carcere" aggiunge Anastasia.

"Se oggi come allora - prosegue Anastasìa - il Parlamento non ha il coraggio della ragione, la richiesta di una liberazione anticipata speciale che possa aumentare lo sconto di pena per le detenute e i detenuti che abbiano dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è il minimo provvedimento da adottare subito, che può valere anche da risarcimento delle condizioni di detenzione subite durante la pandemia, certamente più gravi di quelle ordinarie e di quelle vissute nella società libera, con effetti pesantissimi sull'equilibrio psico-fisico e sulle relazioni familiari di tante detenute e detenuti".