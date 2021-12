Il Gran Balon incontra l'editoria indipendente piemontese: da domenica spazio a Prontolibri

Al Gran Balon, il mercatino delle pulci più conosciuto e prestigioso di Torino, è pronta a sbarcare anche l'editoria indipendente piemontese: a partire domenica 18 dicembre, infatti, libri e pubblicazioni saranno disponibili al Cortile del Maglio in occasione della versione “extra” organizzata in vista del Natale.

Presenti gli autori Roberto Albertini ed Ezio Marinoni

A essere presenti, tra le bancarelle, saranno Roberto Albertini, recentemente insignito di una menzione speciale al Premio Acqui Edito e Inedito per una graphic novel realizzata nell'ambito della serie Mistral dedicata alla storia minore del Piemonte, Ezio Marinoni, giornalista e scrittore noto per i suoi lavori sul paesino di Elva in Val Maira, e gli autori della collana MILLEragazzi. Nella giornata di sabato, invece, andrà in scena un'anteprima con libri strenna e testi per ragazzi.

L'obiettivo: essere presenti stabilmente

L'iniziativa è promossa da Prontolibri, servizio che da sei anni si impegna nella promozione dell'editoria regionale indipendente: “In questo modo - fanno sapere gli organizzatori – speriamo di inaugurare uno spazio stabile di presenza dell’editoria indipendente fra le bancarelle del Gran Balon per soddisfare un pubblico alla ricerca di originalità anche sul piano della descrizione del territorio e della narrazione di storia e personaggi che poi trovano riscontri negli oggetti esposti alla fiera. Il nostro obiettivo è quello di portare a diretto contatto con il pubblico un patrimonio di titoli che si affacciano alle vetrine dei librai per poco tempo o sono difficilmente reperibili attraverso i normali circuiti”.

Tra le iniziative realizzate da Prontolibri nel corso del tempo, figurano la gestione dello stand collettivo degli editori al Salone del Libro di Torino e alla fiera Più libri più liberi di Roma e la presenza ai mercati Campagna Amica organizzati da Coldiretti.