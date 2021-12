L'integrazione attraverso il linguaggio universale della musica, sabato a Torino torna il SolitunesFest

Dopo due anni di stop a causa della pandemia di Covid-19, è pronto a tornare a Torino – questa volta in presenza – il SolitunesFest, rassegna musicale organizzata dall'etichetta discografica indipendente Solitunes in collaborazione con l'associazione Antiloco. Quest'anno, grazie all'incontro con il progetto Soundroutes finanziato dal programma Creative Europe, a farla da padrone sarà l'integrazione professionale e musicale tra musicisti rifugiati e migranti professionisti, semi-professionisti e dilettanti.

“Collegamento tra musiche e musicisti agli antipodi”

Tutto ciò ha portato a una collaborazione internazionale, guidata dall'agenzia musicale spagnola Marmaduke, con l'organizzazione di 150 eventi in 3 anni e diverse azioni tra cui jam session, house concert, workshop, masterclass, dirette streaming ed eventi musicali

nei diversi paesi, oltre alla creazione di un'agenzia di promozione dei musicisti: “SolitunesFest03 - spiegano i promotori - diventa collegamento tra musiche e musicisti agli antipodi, suoni e culture lontane arrivate a vivere fianco a fianco. Pur rimanendo fedele alla sua traiettoria di viaggio in solitaria, SolitunesFest03 trasforma il suo consueto appuntamento live in opportunità di apertura verso altre rotte musicali e si offre come punto di risonanza dell'incontro di musiche inedite, di voci e suoni da altri spazi. Un’occasione per unire energie, e convogliare la voglia di musica dal vivo e di condivisione di esperienze”.

Il programma

Questo il programma del festival, che si svolgerà sabato 18 dicembre al Piccolo Cinema di via Cavangolo 7, nel quartiere Pietra Alta: l'evento inaugurale, fissato per le 14.30, prevede un workshop di grafica a sfondo musicale con la partecipazione degli studenti dell'Istituto Albe Steiner di Torino, mentre alle 19.30 si esibiranno in tre performance in solo la cantante etiope Misrak Mosissa, il chitarrista messicano Ivan Jarek Bringas e il contrabbassista italiano Stefano Risso. A partire dalle 21, invece, i tre musicisti saranno protagonisti di concerti in duo improvvisati con live painting degli illustratori Marianna Bruno, Veronica Pia e Stefano Porro.

L'etichetta Solitunes

L'etichetta Solitunes è attiva nella produzione discografica di musicisti che si esibiscono in solo: “La collaborazione - concludono gli organizzatori - con l’Associazione Antiloco (Il Piccolo Cinema) sostanzia una delle idee fondanti dell’etichetta e cioè quella per cui quando si è soli, si è una moltitudine. Solitunesfest porta la musica in luoghi decentralizzati della città, svelandone nuovi spazi e convogliando in quella parte di città, persone e proposte culturali riservate abitualmente al circuito del centro cittadino. Un’isola deserta, un musicista con un microfono pronto a registrare: una dichiarata discriminazione di numero, mai di genere”.