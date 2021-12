Nichelino come Moncalieri: videomapping sulla facciata del Comune per celebrare il Natale

L'iniziativa era stata lanciata in primis dal Comune di Moncalieri nell'ambito dell'iniziativa "Ogni passo una scoperta". Il videomapping sulla facciata del Comune da domani, sabato 18 dicembre, sarà di scena anche a Nichelino, nell’ambito delle iniziative natalizie organizzate dalla Città.

Palazzo Civico restaurato

L'occasione arriva a conclusione dei lavori di rifacimento di Palazzo Civico, che mette finalmente alle spalle mesi di lavoro e cantieri. E quale occasione migliore, ad una settimana dal Natale, di inaugurare in piazza Di Vittorio la nuova veste del Comune, con un gioco di luci e di colori capace di incantare il pubblico? L'appuntamento è per le ore 17, al calare della notte. L’evento, presentato da Mauro Forcina, con racconto e descrizioni a cura del sindaco Giampiero Tolardo, prevede un ciclo di tre proiezioni alle ore 17.30, 18 e 18.30.

Sarà pertanto chiusa via Torino nel tratto da ang. via D’Azeglio a ang. via Giusti dalle ore 17 alle 19. Il progetto illuminotecnico è stato curato dall’architetto Simona Cosentino.

Tolardo: "Simbolo di rinascita della città"

"Lo spettacolo è incentrato sul concetto di rinascita della città, delle sue iniziative culturali e sociali dopo le limitazioni imposte dalla pandemia. E il Natale diventa simbolo di un nuovo inizio (partendo proprio dal restauro del palazzo stesso) che unisce l’idea di “ripartenza” alle peculiarità storiche, artistiche e culturali di Nichelino e Stupinigi, per regalare a tutti i cittadini un’esperienza coinvolgente ed emotiva", ha spiegato Tolardo. "Stiamo preparando qualcosa di unico e speciale mai visto prima d’ora a Nichelino. Vi aspetto tutti", ha dichiarato il sindaco, chiamando a raccolta i concittadini.

Babbo Natale e gli Elfi aspettando il videomapping

Ad anticipare l’inaugurazione, sempre in piazza Di Vittorio, dalle ore 15.30 è previsto un programma di animazione con Babbo Natale e i suoi Elfi, intrattenimenti e giochi per bambini, distribuzione di cioccolata e tè caldi a cura di Pro-Loco Nichelino in collaborazione con Croce Rossa Italiana Comitato di Nichelino, Happy Bakery Family, associazioni San Matteo Onlus, Il Raggio di Sole e Alpini sezione di Nichelino.

Calendario proiezioni videomapping

Nei giorni 19, 20, 21, 22, 23 dicembre sarà possibile vedere le proiezioni sulla facciata del Palazzo Comunale alle ore 18, 18.30 e 19. Il 24 dicembre, vigilia di Natale, alle ore 22.30, 22.45 e 23.