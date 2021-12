Incidente sulla tangenziale di Mestre: muore un camionista torinese

Due mezzi pesanti sono rimasti coinvolti la scorsa notte in un incidente che si è verificato lungo la tangenziale di Mestre. Uno dei due conducenti è morto: si tratta di un camionista torinese, mentre l'altro non avrebbe riportato conseguenze gravi.



Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco e i sanitari per prestare soccorso, ma non è stato possibile fare altro che constatare il decesso dello sfortunato conducente.