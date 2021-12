Tentata concussione, avviso di garanzia per il sindaco di Moncalieri: "Amareggiato ma pronto a chiarire tutto"

"Sono amareggiato e chiarirò ogni aspetto della vicenda di fronte alla magistratura. Ma prima ancora che con i magistrati, voglio fare chiarezza con tutti voi, come sempre", ha aggiunto Montagna, rivolgendosi ai cittadini di Moncalieri. "In quella riunione, abbiamo parlato della candidatura di Silvano Costantino al Consiglio Metropolitano. Una candidatura condivisa dal territorio sui cui ho chiesto un voto di fiducia e di appartenenza al nostro progetto. Le minacce non fanno parte del mio modo di agire e di pensare. Non rinuncerò mai, invece, a sostenere con determinazione le mie e le nostre idee. Mettendoci la faccia, come sempre".

Per Montagna si tratta del secondo avviso di garanzia, dopo quello che ricevette per falso ideologico nel settembre del 2020, poco dopo la sua riconferma a sindaco, per non aver fatto (secondo l'accusa) le ore di servizio civile previste dalla messa alla prova che aveva richiesto per evitare di finire sotto processo per una vicenda risalente al 2017, relativa ad un accesso abusivo al sistema informatico.