Va a fuoco il capanno degli attrezzi, ustionato un sessantenne a Settimo Vittone

Ha tentato disperatamente di spegnere le fiamme, ma così facendo ha riportato ustioni alle mani e alla schiena, intossicandosi con i fumi. È la disavventura capitata nelle scorse ore a un sessantenne di Settimo Vittone, rimasto coinvolto da un incendio che ha interessato la cascina in cui si trovava.



In particolare, le fiamme sono divampate all'interno di un capanno per gli attrezzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea. L'uomo è stato trasportato in elicottero al Cto di Torino.