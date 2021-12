Più assunzioni nel 2022 e 11.4 miliardi sulla ricerca: UniTo guarda al futuro con un museo dedicato ai 3 Nobel [VIDEO]

Cresce l'impegno nella ricerca, con 11.4 miliardi destinati a questo capitolo grazie al Pnrr. Tra il 2020 ed il 2021 sono stati effettuate poi 776 nuove assunzioni: l'organico si arricchisce di 81 professori ordinari, 196 associati, 261 ricercatori, 113 tecnici amministrativi a tempo indeterminato e 119 a determinato. " Le previsioni per il 2022 - ha spiegato Geuna - sono in crescita, anche perché sono previste maggiori entrate ". Per il prossimo anno sono previste 585 nomine, di cui 187 a tempo determinato e 159 tecnici amministrativi.

In campo edilizio l'Ateneo prevede di investire 100 milioni di euro, con il progetto di rigenerazione Re-Inventing UniTo: la maggior parte dei cantieri sarà completata entro il 2025 e tra questi ci sarà il completamento della ristrutturazione di Palazzo Nuovo. Tra gli interventi urbanistici di maggiore impatto quelli relativi al Polo Museale d'Ateneo (Musei di Anatomia umana, di Antropologia criminale e di Antropologia ed Etnografia) in via Pietro Giuria. Uno spazio che omaggerà e valorizzerà la figura dei tre premi Nobel che qui si sono formati, Rita Levi Montalcini, Salvador Luria e Renato Dulbecco. L'altro grande intervento sarà quello sull'asse di via Verdi, che interesserà in particolare la Cavallerizza Reale.