Eurovision Song Contest, Torino a caccia di sponsor tecnici

Torino a caccia di sponsor tecnici per gli Eurovisione Song Contest. Il Comune ha pubblicato sul sito un avviso di ricerca di beni e/o servizi per la realizzazione del festival musicale internazionale, in programma al PalaAlpitour dall' 8 al 15 maggio 2022 dopo la vittoria di maggio a Rotterdam dei Måneskin.

Il bando, che prevede 3 fasce di sponsorizzazione (fino a 50mila euro; da 50mila a 100mila euro; superiore a 100mila euro), si rivolge ai seguenti settori merceologici:

progettazione, fornitura e allestimento di strutture di diversa tipologia negli impianti; fornitura per uffici e arredi di diversa tipologia; fornitura di piante ornamentali e composizioni floreali; servizi di vigilanza; servizi di safety e di trasporto persone; servizi medico-sanitari; sistemi professionali di controllo accessi; abbigliamento e divise per volontari – staff; fornitura di dotazioni tecnologiche; service audio/video/luci; servizi di stampa materiali; servizi di allestimento interni/esterni; servizi di produzione e realizzazione gadget e oggettistica; servizi di catering; servizio di lavanderia; servizio di sartoria; proposte e progetti culturali; proposte e progetti di creatività.

Le offerte dovranno essere inviate alla pec areaserviziculturali@cert.comune.torino.it entro e non oltre le ore 12 del 19 gennaio 2022. Successivamente saranno valutate da una Commissione appositamente costituita sulla base della loro coerenza con l’interesse pubblico perseguito dalla Città e sottoposte all'approvazione di EBU/RAI. Per ottenere ulteriori informazioni sulla procedura è possibile scrivere a eurovision@comune.torino.it indicando nell’oggetto della mail ‘AVVISO RICERCA SPONSORIZZAZIONI EUROVISION – RICHIESTA INFORMAZIONI’.

E nelle scorse settimane Palazzo Civico ha istituito un gruppo di lavoro dedicato agli Eurovision Song Contest, guidato dal Direttore della Divisione Decentramento, che ha il compito di coordinare le diverse “strutture della Città per organizzare al meglio l’articolata macchina organizzativa”.