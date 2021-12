A Torino parte il conto alla rovescia per gli Eurovision: la Città crea un gruppo di lavoro

A Torino è ufficialmente partito il conto alla rovescia per gli Eurovision Song Contest, in programma dal 10 al 14 maggio 2022 al PalaAlpitour. Martedì la giunta Lo Russo ha infatti approvato una delibera per costituire un gruppo di lavoro dedicato all’organizzazione del festival musicale internazionale. A coordinare i lavori il Direttore della Divisione Decentramento A coordinare i lavori, come si legge nell'atto, "il Direttore della Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi, Giovani e Pari Opportunità". All'interno saranno presenti dipendenti di diversi uffici comunali: Gabinetto del Sindaco, Relazioni Internazionali, Eventi, Sport e Tempo Libero, Appalti ed Economato, Facility Management, Sistemi Informativi, Servizi Tecnici, Turismo, Attività Produttive e Sviluppo Economico. Ad individuare le diverse figure sarà la Divisione Personale.

Favaro: "Massimo sforzo per rispettare i tempi ridotti" "L’Eurovision Song Contest - commenta la vicesindaca Michela Favaro, prima firmataria dell' atto - è uno degli eventi musicali più importanti al mondo" . "Torino - aggiunge - ha messo in campo il massimo sforzo operativo coinvolgendo le diverse strutture della Città per organizzare al meglio l’articolata macchina organizzativa. Per farlo ha deciso di dotarsi di un coordinamento delle diverse strutture" . "È importante considerare che i tempi sono ridotti e vanno rispettati rigidamente. Il gruppo di lavoro lavorerà in accordo con il sindaco, con l'assessore Carretta e l'assessora Purchia e nei prossimi giorni darà informazione sulle prime azioni", conclude Favaro. Carretta:" Obiettivo coinvolgere tutta Torino" "Essendo una manifestazione - aggiunge l'assessore ai Grandi Eventi Mimmo Carretta - importante per la città è giusto che ci sia uno sforzo corale, con l'obiettivo di coinvolgere tutta Torino". E sul fronte delle associazioni di categoria - dai commercianti agli albergatori, fino ai diversi operatori del turismo - Carretta precisa che ci sono già state "interlocuzioni, che verranno poi messe anche a sistema". Eurovision più grande evento non sportivo al mondo, tra i 100 e 600 milioni di spettatori