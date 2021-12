Il Centro servizi per il Volontariato approva il programma previsionale 2022

Alla luce del perdurare della difficile situazione sanitaria, dei suoi effetti drammatici sull'economia e in vista del nuovo anno, il Centro Servizi per il Volontariato si propone di supportare con ancora più forza ed efficacia il Terzo Settore, affiancandolo nell'obiettivo di costruire un tessuto sociale in grado di sostenere i nuovi bisogni, fungendo inoltre da stimolo alla politica nella creazione di un nuovo modello di welfare.

Rispetto alle precedenti Programmazioni sono state introdotte schede per attività di sportello tra loro connesse in modo organico che consentano l’attivazione anche di risorse umane e strumentali esterne; in INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - Area 4 sono state destinate risorse storicamente riferite a consulenze in ambito di comunicazione, grafica e organizzazione eventi, nonché al materiale informativo/promozionale, al fine di armonizzare le attività del Centro Servizi per il Volontariato Vol.To e la reportistica nazionale di CSVnet.

• lo Sportello servizi digitali è finalizzato all’attivazione della casella PEC per gli ETS, al supporto nell’attivazione di SPID e firma digitale per iscrizione al RUNTS, alla fornitura di email e PEC esclusivamente per ODV e APS.

L’Assemblea dei Soci ha deliberato in merito alla programmazione 2022 l’utilizzo dei residui liberi accertati nel 2019 (50.000 euro) e di quota parte dei residui liberi derivanti dall’esercizio 2020 (280.077,32 euro, pari all’’83,6% del totale accertato in tale anno), oltre che dalla conservazione di una parte dei residui liberi del 2020 (55.000 euro) a disposizione per programmazioni future.

Gerardo Gatto, Presidente di Vol.To, ha dichiarato a margine dell’Assemblea: "Nonostante gli enormi passi in avanti fatti negli ultimi mesi, la stretta della pandemia non sembra voler allentare la propria morsa. Nei prossimi mesi dovremo continuare a fare i conti con un ulteriore sgretolamento delle sicurezze, con effetti importanti e destabilizzanti sulla salute delle persone e sulla tenuta del nostro sistema economico. Come già successo nel recente passato, il mondo del Volontariato sarà chiamato a essere protagonista e - con il suo sapersi dare in modo generoso e gratuito - permetterà ancora una volta di reggere l’onda d’urto. Uno sforzo enorme che, però, troppi continuano a dare per scontato, considerando il mondo del Terzo Settore come una semplice “stampella” da tenere in considerazione soltanto nel momento del bisogno e quando l’emergenza sembra incontenibile. Anche e soprattutto per questo il Centro Servizi per il Volontariato Vol.To è deciso più che mai a fare la propria parte anche nel 2022: da qui la decisione di mettere a disposizione degli Enti del Terzo Settore ancora più servizi, ancora più iniziative e ancora più attività per un efficace e qualificato sostegno all’esperienza della solidarietà e all'azione meritoria dei Volontari".

"C’è ancora tanto da fare. Continuare a svolgerlo è la ragione per cui il volontariato esiste sapendo che per conoscere le persone e i loro bisogni non basta la statistica. Le persone non si contano si abbracciano", ha concluso Gerardo Gatto.