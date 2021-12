"I bambini devono stare con le famiglie, giustizia per Cristian", presidio in tribunale dell'associazione Graziani [VIDEO]

"Mio figlio deve tornare a casa" è l’appello disperato di Natalina Colangelo, mamma di Cristian, in comunità da oltre un anno dopo essere stato allontanato da scuola e da casa dagli assistenti sociali.

"Sono 14 mesi che non vedo mio figlio. Gli assistenti sociali volevano che lo tenessi a casa da scuola, perché ritenuto un pericolo per sé e per gli altri, cosa che io non ho ritenuto opportuna. Da lì me lo hanno portato via", aggiunge.

Oggi davanti al Tribunale dei Minori di corso Unione Sovietica il presidio organizzato dall’associazione Adelina Graziani per chiedere proprio che per Natale il bambino torni con la mamma e con la nonna, ma anche per chiedere la revisione degli affidi.

"Presidente intervenga e liberi questi bambini", chiedono rivolgendosi al presidente del tribunale dei minori, Stefano Scovazzo.

"Mio figlio è stato allontanato da scuola perché troppo iperattivo e difficile da gestire. Ma per questo dovrebbero esserci gli insegnanti di sostegno. Ora è in Comunità a Casalnoceto, è ingrassato e non sta andando a scuola. Chiedo che torni con me a Settimo, a casa, dove deve stare", conclude Natalina Colangelo.