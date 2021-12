Raggirano una signora 80enne rubandole borsa e bancomat: un uomo e una donna in manette [VIDEO]

L'anno avvicinata con una scusa, chiedendole informazioni mentre stava salendo in macchina. Lui l'ha distratta, mentre la complice le ha rubato la borsa aprendo la porta dal lato passeggere e risalendo poi sulla vettura del complice per poi allontanarsi.





Ma il loro comportamento non è sfuggito agli occhi di alcuni agenti di polizia che, da giorni, erano sulle tracce di alcuni ladri che - con metodi simili - avevano già derubato alcune persone (soprattutto donne).Messo a segno il colpo in via Salbertrand, i malviventi si sono prima disfatti della borsa, per poi tentare un prelievo con il tesserino bancomat della signora in via Piffetti. Ma i poliziotti li hanno bloccati, arrestandoli.Le manette sono scattate ai polsi di un uomo di 37 anni ed una donna di 56 anni, entrambi residenti in provincia di Torino. Le indagini proseguono per verificare eventuali responsabilità su casi simili: durante la perquisizione sono stati sequestrati dagli uomini delle forze dell'ordine circa 18mila euro, probabile frutto di episodi precedenti. I due si trovano ora in carcere.