Lo smog resta alto, ancora semaforo rosso a Torino e cintura: arancione nelle altre zone

Arpa Piemonte ha confermato in mattinata l’accensione del livello Rosso del semaforo antismog per i 33 comuni appartenenti all’agglomerato di Torino e del livello arancione per i restanti comuni delle zone individuate dal Protocollo operativo per l’attuazione delle misure urgenti antismog.

Livello di allerta massimo ad Alpignano, Baldissero Torinese, Beinasco, Borgaro Torinese, Cambiano, Candiolo, Carignano, Caselle Torinese, Chieri, Collegno, Druento, Grugliasco, La Loggia, Leinì, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto Torinese, Pianezza, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese, Santena, Settimo Torinese, Torino, Trofarello, Venaria Reale, Vinovo e Volpiano.

Semaforo arancione Avigliana, Carmagnola, Chivasso, Ciriè, Ivrea, Giaveno, Pinerolo, Poirino, Rivarolo Canavese, San Maurizio Canavese.

Da domani sabato 25 fino a lunedì 27 dicembre, giorno in cui Arpa verificherà il perdurare dei fenomeni di inquinamento, non possono circolare i diesel fino alla categoria Euro 5 compresa, inclusi quelli dotati di dispositivo Move In.