Regio Metropolitano, il 31 dicembre il concerto di fine anno sarà al Conservatorio "Giuseppe Verdi"

Venerdì 31 dicembre il concerto di San Silvestro per salutare in musica il 2021 è al Conservatorio “Giuseppe Verdi” alle ore 18. Diversamente da quanto annunciato, Oksana Lyniv è costretta a rinunciare al suo impegno per motivi familiari.

Il Teatro ringrazia il maestro Michele Spotti per la disponibilità a dirigere l'Orchestra del Regio; il programma prevede: il Concerto in mi minore per violino e orchestra di Felix Mendelssohn-Bartholdy, solista Andrea Obiso, e la Sinfonia n. 41 “Jupiter” di Wolfgang Amadeus Mozart.

INFO: www.teatroregio.torino.it