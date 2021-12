In arrivo i primi 20 mila Kg di cibo 100% Made in Italy per le famiglie bisognose piemontesi

E’ partita, infatti, a livello nazionale una distribuzione di circa mezzo milione di chili di cibi e bevande gourmet per i nuovi poveri nelle festività natalizie per offrire a tutti la possibilità di mettere in tavola i migliori prodotti agroalimentari Made in Italy e passare delle feste più serene. L’iniziativa, promossa da Coldiretti, Campagna Amica e Filiera Italia con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese, è stata presentata insieme al Ministro della Salute Roberto Speranza con la partenza del primo carico di aiuti alimentari dal cortile di Palazzo Rospigliosi, sede della Coldiretti.

“L’obiettivo è dare la possibilità anche ai più poveri di gustare il meglio della gastronomia nazionale per ricordare che insieme all’emergenza sanitaria bisogna combattere quella economica ed occupazionale – spiegano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale - Per questo nei prossimi giorni in distribuiremo i primi circa 20 mila kg di cibo in tutta la Regione. Un aiuto concreto che Coldiretti con Campagna Amica vuole dare sul territorio e a livello nazionale poiché sono oltre 4,8 milioni i poveri in Italia che per le feste di Natale sono costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare nelle mense o con la distribuzione di pacchi alimentari a causa della crisi economica legata al Covid. In Piemonte non è l’unica azione di solidarietà messa in atto poiché è ripartita nei mercati di Campagna Amica la spesa sospesa e abbiamo già consegnato 500 Kg negli ultimi giorni di cibo fresco Made in Piemonte, in particolare frutta e verdura".

"Il nostro impegno quotidiano è il segno concreto della solidarietà della filiera agroalimentare verso le fasce più deboli della popolazione colpite dalle difficoltà economiche – continuano Moncalvo e Rivarossa - Di fronte a una situazione sociale così pesante che non si vedeva dal dopoguerra stiamo realizzando uno sforzo corale che dimostra la capacità dell’Italia di unirsi e mobilitare risorse per uscire insieme dalla crisi, nella consapevolezza di essere una comunità nazionale che ha potenzialità e capacità a tutti i livelli per far ripartire il Paese”.