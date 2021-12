Via Genova: nessuna anomalia secondo il manovratore dell'autogru

Non c’era niente di insolito. E’ quanto avrebbe detto al pm il manovratore dell’autogru coinvolta nell’incidente di via Genova in cui hanno perso la vita tre operai il 18 dicembre scorso. L’uomo un 39enne di origine bosniaca ma da tempo residente in Italia era stato ascoltato il giorno stesso dell’incidente in ospedale dove era stato trasportato per delle leggere lesioni. Per capire le causa e in seguito le responsabilità, indispensabili saranno gli accertamenti tecnici sui reperti che i vigili del fuoco stanno ancora rimuovendo dal luogo della tragedia. Una volta ultimati i lavori di raccolta del materiale si cominceranno i controlli.