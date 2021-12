Caos tamponi a Torino, Costanzo (Alt): "Impossibile prenotarne uno prima del 1° gennaio. Situazione vergognosa"

“Come denunciato da operatori e privati cittadini, sembra proprio che da questa mattina non siano più disponibili tamponi molecolari fino a venerdì 31 dicembre compreso in tutte le strutture ASL To5, ASL To3 e ASL Città di Torino”. Così in una nota la deputata Jessica Costanzo, di Alternativa. “Questa nuova emergenza è inaccettabile e dimostra come dopo due anni di pandemia ancora il Governo centrale e le Regioni non siano in grado di pianificare in nessun modo l’attività di screening e di diagnosi. Il sistema è andato in tilt - conclude Costanzo - e proprio in piena quarta ondata. Trovo questa situazione vergognosa e ingiustificabile. Da una parte si continuano a chiedere sacrifici al limite del disumano ai cittadini e alle imprese, dall’altro non si è nemmeno in grado di fornirgli gli strumenti per comportarsi in modo responsabile. Evidentemente, la politica è più attratta dalle passerelle che dalle azioni concrete per sventare la paralisi e il collasso di un intero sistema sanitario”.