Morte Burzi, Crosetto risponde al procuratore Saluzzo: "Mi dicono che devo aver paura di dire quello che penso"

"Una mia frase generale e astratta è stata stigmatizzata da un procuratore in un comunicato ufficiale evidenziando addirittura che le mie parole potrebbero costituire vilipendio all'ordine giudiziario. Ho sempre detto quello che pensavo, ma oggi mi dicono che devo avere paura di parlare". E' così che il co-fondatore di Fratelli d'Italia ed ex parlamentare Guido Crosetto ha deciso di commentare, su Twitter, l'attacco che ieri gli ha rivolto il procuratore generale di Torino Francesco Saluzzo per quanto riguarda il suicidio dell'ex consigliere regionale ed ex assessore piemontese Angelo Burzi.

Burzi, coinvolto nella vicenda Rimborsopoli, era stato raccontato da Crosetto come vittima "per anni di assurde ingiustizie e violenze giudiziarie". "Se una persona arriva al punto di togliersi la vita per poter affermare la propria innocenza - ha aggiunto Crosetto - E' perché considera il proprio onore un bene superiore alla vita stessa".

Contro Saluzzo è intervenuta anche la Camera Penale del Piemonte Occidentale, che in una nota ha affermato: "La magistratura giudicante ha già parlato con i suoi provvedimenti sentenze di assoluzione condanna e Decreti di archiviazione I magistrati requirenti dovrebbero invece di limitarsi a valutare la bontà di eventuali notizie di reato anziché intervenire pubblicamente in una vicenda come questa segnata dal immane sofferenza di un uomo sottoposto a un processo troppo lungo per essere considerato giusto evocando Addirittura il vilipendio dell'ordine giudiziario”.