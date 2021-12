Università, approvazione definitiva per lo stanziamento delle borse di studio Edisu

"Sette milioni di euro in più per le borse di studio, è ufficiale!". Lo ha annunciato oggi su Facebook il presidente di Edisu Piemonte Alessandro Sciretti.

"Il Consiglio di Amministrazione di Edisu - spiega Sciretti - ha approvato questa mattina lo stanziamento di ulteriori 3 milioni per completare il pagamento di tutte le prime rate entro la fine di gennaio e, con la parte rimanente, si coprirà il 100% degli aventi diritto per tutto l’anno accademico".

"Grazie - conclude - a chi ha reso possibile tutto questo ed in particolare a Regione Piemonte per l'importante sforzo economico". In una delle sue ultime sedute, infatti, la Regione aveva approvato ulteriore stanziamento per coprire la totalità delle richieste degli aventi diritto.