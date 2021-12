Qualità dell'aria, l'appello dei sindaci a sospendere le limitazioni

Dal 1° marzo 2021 sono operative nuove disposizioni regionali per il miglioramento della qualità dell'aria. Si tratta di misure di limitazione che intervengono sulle principali fonti responsabili delle emissioni di PM10 e ossidi di azoto.

Alcune misure sono strutturali e sono sempre in vigore nel corso dell'anno o nel periodo che va dal 15 settembre al 15 aprile. Altre hanno un carattere temporaneo e si attivano con l'accensione del semaforo antismog per prevenire e contenere i superamenti del valore limite giornaliero di PM10.

Tutti i Comuni dell'agglomerato di Torino, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, sono chiamati ad adottare l'intero pacchetto di misure.

Alcuni sindaci dell'area metropolitana torinese chiedono tuttavia la sospensione delle limitazioni.

"Abbiamo una pandemia che di nuovo dilaga ed è necessario ridurre le forme di assembramento, anche e soprattutto sui mezzi pubblici" spiegano nella richiesta i sindaci di Beinasco, Carmagnola, Ivrea, Orbassano, Pianezza, Rivoli e Venaria Reale.

Secondo i sindaci, il sistema, "i repentini cambi di normativa per l'accesso al sistema dei trasporti pubblici, che mettono in difficoltà pendolari e operatori preposti al controllo (prima liberi, poi con green pass, dal 10 gennaio con super green pass, poi con dispositivi di sicurezza generici ora con FFP2 obbligatoria, etc.).

Inoltre, a causa delle quarantene, molti autisti non sono disponibili con possibili ripercussioni sul numero delle corse".

"I Sindaci chiedono a Regione Piemonte e a Città metropolitana di Torino, di capire il difficile momento che stiamo vivendo e di rivedere i provvedimenti adottati in merito alle limitazioni riguardanti la circolazione veicolare sospendendole in questo momento di recrudescenza dei contagi da Covid19 come già capitato per lo scorso inverno".