A Bardonecchia protagonisti fortificazioni e storia militare

Con l’inizio del nuovo anno l’associazione riprende lo svolgimento degli appuntamenti culturali all’insegna delle fortificazioni e della storia militare.

Il primo del 2022 si terrà martedì 4 gennaio alle ore 17.30 presso il Palazzo delle Feste di Bardonecchia in Piazza valle Stretta 1, con una conferenza dal titolo “La retorica del confine” che tratterà la genesi e gli aspetti evolutivi delle opere militari erette nel territorio della conca bardonecchiese attraverso un’ampia panoramica delle principali opere militari alpine poste a presidio del confine ed erette tra la fine del XIX secolo e la prima metà del XX . Tra queste quelle del Vallo Alpino realizzate a cavallo degli anni ’30 e ’40 e facenti parte dell’allora VIII settore di copertura “Guardia alla Frontiera”. Oltre agli aspetti storici e tecnici legati alla fortificazione alpina gli storici Mauro Minola, Ottavio Zetta e Fabrizio Coniglio illustreranno al pubblico, attraverso la presentazione di oggetti e reperti originali dell’epoca, aneddoti e particolari della vita quotidiana trascorsa dai soldati durante gli interminabili turni di servizio ai presidi e ricoveri di alta quota.

Per l’occasione e sino a tutto il 09 gennaio la mostra storica permanente dal titolo “Guerra sulle Alpi – dallo Chaberton al Vallo Alpino ” allestita all’interno della location sarà visitabile, con ingresso gratuito, nell’orario 16.30-19.00.

Si ricorda che per l’ingresso al palazzo è obbligatorio, in linea alle vigenti norme anti contagio da Covid-19, il possesso del green pass “ rafforzato” mentre, per la partecipazione alla conferenza, sarà richiesta anche la prenotazione del posto a sedere.