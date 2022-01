Controllo numerico: con Engim Pinerolo un corso gratuito per entrare in azienda

Dopo averlo frequentato, circa l'80% degli iscritti trova un impiego: il corso gratuito di addetto alle macchine utensili a controllo numerico, all' ENGIM - S.L. Murialdo di Pinerolo (via Regis 34), si conferma come ogni anno come un punto di riferimento delle aziende per trovare personale qualificato. “Anche se non è garantito, capita spesso che gli studenti vengano assunti dalla stessa azienda in cui hanno svolto lo stage” spiega Dario Garnero, docente e responsabile del corso. In partenza a gennaio, il percorso di formazione dura 600 ore di cui 240 di stage. Si sviluppano le conoscenze di utensili, attrezzature e materiali e degli aspetti tecnologici necessari per affacciarsi al mondo del lavoro. Rivolto a giovani maggiorenni e adulti non occupati, in possesso di licenza media, il corso è adatto anche ad immigrati stranieri con una conoscenza di base della lingua italiana.

Al termine delle lezioni, prima di attivare lo stage, i partecipanti saranno in grado di condurre autonomamente tutte le fasi di predisposizione, conduzione e interventi correttivi su un centro di lavoro a controllo numerico. “Anche le lezioni saranno molto pratiche – assicura Garnero –. Le materie vengono svolte per la quasi totalità in laboratorio, utilizzando macchinari e attrezzature. Ciò permette di trasmettere conoscenze teoriche ma anche di acquisire la manualità necessaria per lavorare”.

In partenza il 24 gennaio le lezioni si svolgeranno al pomeriggio per 5 giorni a settimana; da fine maggio a luglio è previsto invece lo stage. “Abbiamo un buon gruppo di aziende pinerolesi con cui collaboriamo stabilmente da anni, ma è possibile attivare convezioni per stage anche in altre zone del torinese e nel cuneese” dichiara Garnero.

L'obiettivo di ENGIM - S.L. Murialdo di Pinerolo è offrire agli iscritti un'occasione di reinserimento lavorativo, in un settore dove in questi anni non manca la domanda: “Le ricadute di questo percorso di studi sono nell'ambito della lavorazioni meccaniche – sottolinea Garnero –, un settore in cui le aziende continuano a cercare personale qualificato”.





Per informazioni e iscrizioni: segreteria 0121 76675, info.pinerolo@engim.it , 392 2766972 (WhatsApp e messaggi - specificare il corso di interesse), corsi.pinerolo@engim.it (specificare il corso di interesse), Facebook: https://www.facebook.com/EngimPiemonteSLMurialdoPinerolo , Instagram: https://www.instagram.com/engimpiemontepinerolo/