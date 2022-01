Neonato con il Covid in terapia intensiva, Cirio: “Sui bimbi mi auguro passi avanti della scienza” [VIDEO]

Si prenderà del tempo per recarsi personalmente al Regina Margherita il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che oggi si recherà all’ospedale Infantile per sincerarsi personalmente delle condizioni del bimbo di un mese, colpito dal Covid, e finito in terapia intensiva.

Un episodio che ha suscitato apprensione, perché si tratta del malato grave più giovane d’Italia e che ha stimolato nel Governatore una riflessione: “incontrerò la dottoressa Fagioli per sincerarmi sulla situazione: i numeri ci dicono che la fascia pediatrica è coinvolta dal virus e quindi l’attenzione va generalizzata. Ci eravamo concentrati nella prima fase sulle persone più anziane, ma non dimentichiamo che insieme agli over 80 ci sono i nostri bambini, i nostri neonati”.

I bambini, soprattutto in fascia pediatrica, Devono essere attenzionati e mi auguro che la scienza, con la dovuta cautela visto che si parla di creature cosi deboli, possa fare passi avanti con chiarezza assoluta già dalle prossime settimane” ha concluso il presidente Cirio.