L’Italia ha autorizzato il progetto onshore Selinus dopo un'asta onshore di successo da parte di RWE

La società tedesca di energie rinnovabili RWE AG (ETR:RWE) installerà un parco eolico da 25,2 MW in Sicilia Il progetto Selinus, che sarà il quinto impianto eolico di RWE in Sicilia, costerà alla società con sede a Essen più di 30 milioni di euro, secondo quanto affermato dall’azienda. Il parco eolico, dotato di sei turbine eoliche Vestas con una potenza nominale di 4,2 MW ciascuna, dovrebbe iniziare a produrre elettricità verde a livello commerciale nel quarto trimestre del 2022 e l’energia da esso prodotta dovrebbe essere sufficiente per rifornire oltre 22.000 famiglie italiane.

La notizia arriva dopo che Selinus ha ottenuto un contratto bilaterale per differenza (CFD) per il progetto nella gara onshore italiana. Ma i cfd, cosa sono esattamente? Il significato di CFD è "contratto per differenza", ovvero un contratto tra un investitore e una banca di investimento o società di scommesse spread. Al termine del contratto, le parti si scambiano la differenza tra i prezzi di apertura e di chiusura di uno specifico strumento finanziario, che può includere forex, azioni e materie prime.

Lo sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, un’occasione anche per le aziende estere?

L'Italia è considerata un mercato importante da RWE, che già gestisce un business onshore con una capacità di generazione di 456 MW nel paese. Le attività della società tedesca comprendono lo sviluppo, la costruzione e la gestione di progetti, nonché la commercializzazione di parchi eolici. Oltre che in Italia, RWE ha parchi eolici onshore in costruzione negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia, Germania, Svezia ed altri paesi europei.

Nell'ultimo decennio, l'Italia si è sviluppata rapidamente nel settore delle energie rinnovabili. L’obiettivo del nostro paese non è solo quello di seguire l’ondata green, ma soprattutto di limitare la sua storica dipendenza dai combustibili importati, per sviluppare e attuare una politica energetica parzialmente autonoma. Anche nel settore eolico, la crescita appare essere incessante,

Secondo l'Energy Transition Outlook, del resto, L'Italia è uno dei Paesi che hanno guidato lo sviluppo delle rinnovabili. È anche uno degli otto membri dell'UE che si sono impegnati a eliminare gradualmente il carbone nei loro piani nazionali per l'energia e il clima tra il 2021 e il 2030.

Nei prossimi anni, la crescita dell'Italia nel settore delle energie rinnovabili ha obiettivi ambiziosi. L'attuazione di politiche pubbliche più efficienti sarà la chiave per raggiungerli. La progressiva transizione verso modelli a basse emissioni richiede sforzi sostanziali a sostegno dell'evoluzione tecnologica, nonché della ricerca e sviluppo di nuove tecnologie. Inoltre, per garantire il progresso, l’obiettivo è anche guidare i cittadini verso modelli di utilizzo responsabile dell'energia.

Lo sviluppo dell’eolico in Italia

L'eolico in Italia sta registrando una progressiva crescita in termini assoluti. Nonostante lo sviluppo a un ritmo leggermente più lento rispetto ad altri paesi europei e alla media continentale, ci sono già più di 5.000 piante eoliche nel paese.

Finora la maggior parte degli impianti riguarda siti con aerogeneratori di potenza unitaria compresa tra 20 e 200 kW. In futuro, aumenterà probabilmente l'installazione di turbine tecnologicamente più avanzate, con una maggiore capacità e produzione unitaria e l'ottimizzazione dello spazio e dell'uso del suolo del sito selezionato, come del resto accadrà con il parco eolico di RWE in Sicilia

Conclusioni

Le previsioni affermano che l'energia totale ottenibile dall'eolico italiano potrebbe raddoppiare entro un decennio rispetto agli attuali 20 terawattora l'anno, con un aumento della potenza massima erogabile da 11 a 19 gigawatt. Si stima che, a livello globale, la capacità di sfruttare la potenza del vento aumenterà di 15 volte da qui al 2040; ciò consentirà all'energia eolica di diventare in media la prima fonte rinnovabile mondiale disponibile per l'umanità. Con il parco eolico che aprirà in Sicilia, che segue altri impianti realizzati nel nostro paese, la tedesca RWE aggiunge un altro tassello nel cammino di sviluppo del territorio italiano verso la crescita delle energie rinnovabili, eolico compreso.