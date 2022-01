I musei aperti conquistano i turisti, ma in coda solo italiani: tutto esaurito all’Egizio [FOTO]

“I biglietti per la giornata odierna sono esauriti, tickets for today’s day are sold out”. E’ con un cartello rosso esibito all’ingresso, a metà giornata, che il Museo Egizio ha comunicato ai visitatori di aver fatto sold out all’Epifania.

Turisti quasi per la totalità italiani

La pandemia, la variante Omicron e le tante regole da seguire non sembrano aver scoraggiato i turisti, che hanno approfittato delle aperture straordinarie dei musei torinesi per ammirarne i capolavori contenuti all’interno delle sale espositive. Tutto esaurito, come detto, al Museo Egizio. Buona l’affluenza anche a Palazzo Reale e alla Galleria Sabaduda. Tanti i visitatori alla Mole Antonelliana, con il Museo del Cinema aperto fino alle 19. Mascherati, i turisti hanno poi approfittato della bella giornata per fare una passeggiata ai Giardini Reali.

Voglia di cultura e di bellezza

Quello che emerge, transitando accanto alle code fuori dai musei, è l’assenza di turisti stranieri. Sono pochissime le persone che parlano inglese, francese, spagnolo. In fila accenti di ogni regione, soprattutto del Sud. Il segno di un’Italia che prova a “vivere” nonostante l’infuriare del Covid. E che ha voglia di cultura, bellezza e normalità.