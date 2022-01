Venaria, prorogata fino al 27 febbraio la mostra "Una infinita bellezza"

La grande mostra "Una infinita bellezza. Il Paesaggio in Italia dalla pittura romantica all’arte contemporanea", allestita presso gli imponenti spazi della Citroniera juvarriana della Reggia di Venaria, è prorogata fino al prossimo 27 febbraio.

Con oltre 200 opere tra dipinti, fotografie, video e installazioni, documenta come i temi anche attuali dell’amore, della sensibilità per la Natura e dell’interesse per il Paesaggio incontaminato sono stati fonte di ispirazione per numerosi artisti del passato, dai pittori preromantici di fine Settecento ai maestri contemporanei (si allega relativa cartella stampa).