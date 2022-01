Il tempo di permanenza sul sito web diventa sempre più importante per molte aziende

In un mondo sempre più digitalizzato, per moltissime aziende sta diventando sempre più importante un fattore cruciale: il tempo di permanenza sul sito web. Sono infatti in aumento coloro che preferiscono i canali internet a quelli tradizionali e questo vale in molteplici settori: da quello del commercio, che sta conoscendo un vero e proprio boom degli shop online, a quello dei servizi. Anche il settore del gioco d’azzardo è ormai sempre più digitale: i siti di scommesse online stanno prendendo il posto delle tradizionali agenzie fisiche, dimostrandosi di fatto un traino per l’intero mondo del betting.

È ormai fondamentale dunque, per la maggior parte delle aziende, puntare sui canali online che rappresentano di fatto il futuro e garantiscono il maggior margine di crescita. Se però il tempo di permanenza degli utenti all’interno del sito web è troppo breve, si rischia di non raggiungere il successo desiderato. È infatti questo uno dei fattori chiave per determinare l’effettiva efficacia di un portale online.

Vediamo allora nel dettaglio in che modo il tempo di permanenza degli utenti incide sui vari settori che in questi ultimi anni stanno puntando maggiormente sui canali online.

Il tempo di permanenza sui siti di scommesse

Tenere d’occhio il tempo di permanenza degli utenti è fondamentale in primis per i siti di betting online. Come abbiamo accennato, il settore del gioco d’azzardo è stato tra quelli maggiormente penalizzati dalla pandemia e ha dovuto affrontare negli ultimi due anni una crisi senza precedenti. Adesso, l’unica ancora di salvezza sono proprio i siti di scommesse online, che però devono garantire ottime performance come quelli che sono elencati in questa pagina. Per evitare che il tempo di permanenza all’interno del portale sia limitato è infatti necessario che i siti di scommesse sportive siano in grado di offrire piattaforme all’avanguardia, dall’interfaccia gradevole ma al tempo stesso non eccessivamente pesante. L’utente deve avere la possibilità di effettuare le proprie puntate in modo rapido, senza rischiare che il sito si blocchi o che vada incontro a rallentamenti. In questi ultimi casi infatti tenderà ad abbandonare rapidamente la piattaforma, incidendo in modo negativo sul tempo di permanenza complessivo degli utenti. Solitamente, sono i migliori siti di scommesse sportive sul calcio, quelli certificati AAMS, che vantano prestazioni più soddisfacenti.

Il tempo di permanenza sugli e-commerce online

Lo stesso discorso che abbiamo appena fatto sull’importanza del tempo di permanenza sui siti di scommesse online può essere fatto anche per quanto riguarda i portali e-commerce. Anche in questo caso infatti, per avere successo e riuscire ad incrementare le vendite è fondamentale che il sito sia snello e veloce oltre che sicuro. Gli utenti tendono ad abbandonare i portali che impiegano troppo tempo per caricare le pagine, ma non è questo il solo fattore che incide sul tempo di permanenza. A risultare importantissime, nel caso degli e-commerce, sono anche la completezza delle informazioni fornite ai clienti in merito ai vari prodotti, la sicurezza nei pagamenti e la presenza di filtri. Questi sono tutti dettagli che fanno la differenza per un utente che intende acquistare online e che se non soddisfacenti rischiano di far decrescere in modo significativo il tempo di permanenza. Bisogna considerare che gli e-commerce, nonostante il boom degli ultimi anni, non avranno vita facilissima nel prossimo futuro. Sono infatti ancora molti coloro che preferiscono il negozio fisico, per via del rapporto diretto con il gestore al quale viene attribuito in molti casi un grande peso. Puntare sullo sviluppo di portali più veloci e performanti è dunque un obiettivo che non ci si può permettere di sottovalutare.

Il tempo di permanenza sui giornali online

Anche il futuro ed il successo dei giornali online è strettamente legato al tempo di permanenza degli utenti sul portale, ma in questo caso in modo differente. Quanto un visitatore si ferma all’interno si un sito web d’interesse giornalistico o informativo incide in modo significativo sui guadagni della testata, per via degli annunci pubblicitari presenti nel portale. Se un utente si sofferma maggiormente, ha infatti la possibilità di visualizzare più banner e questo significa che la testata può guadagnare maggiormente. Il discorso è insomma un po’ più complesso, ma rimane il fatto che il tempo di permanenza risulta ancora una volta fondamentale.

Non a caso, ormai in tutti i settori sta diventando importantissimo monitorare questo parametro, proprio per calibrarsi di conseguenza e comprendere quali eventuali migliorie apportare al sito web. Si tratta di un fattore chiave, che in futuro sarà sempre più determinante e che non ci si può permettere di sottovalutare, in nessuna circostanza.