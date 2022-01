Atp Finals 2021, in via di finalizzazione il rimborso dei biglietti non confermati

Come aveva garantito la Federazione Italiana Tennis, è a uno stadio avanzato il processo di rimborso per coloro che - pur avendo acquistato il biglietto - non hanno potuto assistere alle Nitto ATP Finals di Torino a causa delle restrizioni anti Covid-19 alla capienza del Pala Alpitour comunicate dal CTS due giorni prima dell’inizio del torneo.

Tutti i biglietti acquistati tramite il sito ufficiale della manifestazione (tickets.nittoatpfinals.com) sono stati regolarmente rimborsati attraverso il medesimo strumento di pagamento utilizzato per l’acquisto (bonifico bancario o carta di credito).

Sono in corso e saranno comunque completati entro la fine del mese di gennaio i rimborsi a cura di Ticketone per tutti coloro che hanno acquistato il biglietto direttamente sul sito ticketone.it. In questo caso, oltre al valore del titolo e della prevendita, l’utente si vedrà rimborsare anche le commissioni di vendita applicate da Ticketone per l’emissione del biglietto.