Grugliasco, da oggi le assenze per quarantena saranno inserite dai genitori sul web

Nuove regole e nuove modalità con la riapertura delle scuole anche a Grugliasco, in un momento in cui la diffusione del Covid (soprattutto con la variante Omicron) apre a una forte possibilità di contagio.

Il comune di Grugliasco ha predisposto, in questo senso, nuove possibilità per tutti i genitori, visto che le assenze per quarantena, secondo le indicazioni del servizio sanitario, sono soggette a periodi variabili anche per alunni della stessa classe.