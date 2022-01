Volantini con controlli del gas, è allarme truffatori a Madonna del Pilone

Presunti truffatori in azione a Madonna del Pilone, dove negli scorsi giorni sono stati affissi ai portoni dei palazzi volantini che avvisano i residenti del passaggio di tecnici. "Il nostro personale - si legge sul foglio - qualificato e munito di tesserino aziendale passerà, per ragioni di sicurezza comune, a spiegare e rilasciare porta a porta i sistemi di sicurezza per il gas metano, monossido di carbonio e Gpl e per la sicurezza anticendio".