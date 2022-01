Molestie di Capodanno a Milano: una decina di perquisizioni in città

Sono una decina le perquisizioni in corso a Torino, eseguite dalla squadra mobile di Milano con la collaborazione dei poliziotti torinesi, nei confronti di un gruppo di ragazzi accusati delle molestie a sfondo sessuale di Capodanno avvenute in piazza Duomo, a Milano. Complessivamente sono 18 i giovani coinvolti, tra i 15 e i 21 anni, italiani e stranieri di origini nordafricana, che avrebbero molestato nove ragazze presenti in piazza per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Milano.