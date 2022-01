Inizio d'anno ricco di appuntamenti alla biblioteca civica di Bardonecchia

La Biblioteca Civica di Bardonecchia vanta un patrimonio di 12.845 volumi, con sezioni dedicate a Bardonecchia, al Piemonte, alla montagna e un ampio settore specifico per i bambini, testi consultabili gratuitamente dai soci, in venti postazioni, ora ridotte, causa COVID-19, a dodici.

L’importante centro culturale cittadino fa parte del Sistema Bibliotecario Territoriale Pinerolese, che oltre a molteplici servizi di consulenza e catalogazione, mette a disposizione dei lettori, ogni sei mesi, circa cento libri prevalentemente di narrativa e saggistica. Dal 1° gennaio 2004, aderisce al progetto di sensibilizzazione alla lettura “Nati per leggere” regalando ad ogni neonato di Bardonecchia un libro. Da anni organizza incontri letterari, laboratori, letture, eventi e attività per i bambini e no, particolarmente partecipati durante i mesi estivi e quando le scuole sono chiuse per le vacanze natalizie, come successo quest’anno. Intensa attività culturale che Maria Teresa Vivino, giovane scrittrice emergente, giornalista e pubblicista, assessore comunale con deleghe all’istruzione e alla biblioteca, sintetizza così: “Una biblioteca civica viva e attiva nelle vacanze natalizie e non solo. Grande successo, partecipatissimo l’evento, “Nati per leggere”, tenutosi a novembre, nel mattino con letture e gadget per bambini. La bibliotecaria Gisella Bruno, ben supportata da Anna Perron Cabus e Manuela Lecis, memorie storiche del centro culturale, racconta come non si vedesse un’affluenza così elevata negli ultimi due anni. Il periodo natalizio si è aperto con due appuntamenti di letture per bambini, nella zona a loro dedicata, proprio all’interno della biblioteca, nella zona limitrofa alla zona prestiti. Una sala stimolante, resa ancora più suggestiva dalle letture di Anna. I due appuntamenti si sono tenuti il 4 e l’11 di dicembre, con l’entusiasmo dei più piccoli e dei loro accompagnatori. L’11 dicembre è stata anche la volta delle presentazioni letterarie, con Gigliola Magnetti, bardonecchiese d’adozione, accompagnata nella presentazione e nelle letture dalla professoressa Rosalinda Osano, poetessa e da anni attiva nella cultura locale e da me. Un’altra presentazione letteraria il 30 dicembre, con “Ce la farò” di Gabriella Mosso. Momento commovente e coinvolgente quello del 31 dicembre, a conclusione di un anno difficile anche e soprattutto per i bambini, che hanno assistito e partecipato con interventi verbali ai “Racconti sotto la neve” tenuto dal “Gruppo TeatroInsieme” di Susa. Per i bambini anche l’evento del 6 gennaio con ‘Benvenuta Befana!’. Ci sono state giornate con cinquanta prestiti al giorno, e l’aula studio vissuta a pieno dai giovani studenti”.