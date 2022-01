Problemi agli impianti di riscaldamento, chiuse scuole a Moncalieri e Nichelino

Oltre ai problemi generati dalle tante assenze dovute al Covid e all'influenza (con picchi del 23%, come segnalato dall'assessore Davide Guida), Moncalieri deve fare i conti con la chiusura di due scuole rimaste senza riscaldamento.

Chiuse M erini e Barruero

Dopo l'elementare Pascoli, che era rimasta al freddo (e chiusa) per alcuni giorni a metà dicembre, nel pomeriggio di ieri si è registrato un guasto al motore della caldaia che fornisce il riscaldamento alle scuole dell’infanzia Merini e della primaria Barruero.

È stato già ordinato il pezzo di ricambio per l’intervento di ripristino e nella mattinata di oggi verrà fatta ulteriore verifica sulle condizioni dell’impianto. Nel frattempo, l'istituto si sta attivando per l’organizzazione della dad nei giorni di chiusura, prevista per oggi e domani. Puntando alla riapertura per venerdì 14.

De Amicis e Manzoni al freddo

Guai anche a Nichelino nelle scuole De Amicis e Manzoni per l’improvvisa rottura di una parte delle tubazioni che ha mandato in tilt l’impianto di riscaldamento. Il fatto è capitato ieri e le famiglie sono state prontamente avvertite e costrette a trovare delle soluzioni per i loro bimbi.

La ditta è intervenuta immediatamente pensando di poter risolvere il problema in giornata, ma il guasto si è rivelato più serio del previsto. Quindi oggi entrambi gli istituti restano chiusi, sperando in una riapertura domani, giovedì 13 gennaio.