Scuola, picchi di assenza fino al 23% negli istituti superiori di Moncalieri

Ieri, lunedì 10 gennaio, è stata la giornata di rientro in classe anche per gli studenti di Moncalieri, ma è stato "un ritorno in aula ancora diverso dalla normalità a cui eravamo abituati", ha spiegato l'assessore all'Istruzione Davide Guida.

"Ho monitorato la situazione Covid nelle scuole della nostra città - ha aggiunto Guida - Nei 4 Istituti Comprensivi la media di assenza tra gli alunni va dal 12 al 23% (tra positivi, quarantene da contatto e chi ha scelto di non frequentare, in particolare nell’infanzia). La media delle assenze tra i docenti nei nostri IC è invece del 12-14%".